CMF coproduz este fim-de-semana espectáculo de dança contemporânea

O Teatro Municipal Baltazar Dias apresenta, este fim-de-semana, dias 17 e 18 de Novembro, o espectáculo ‘A Modern Perspective’, coproduzido pela companhia de dança contemporânea Quorum Ballet e pela Câmara Municipal do Funchal (CMF).

‘A Modern Perspective’ conta com coreografia de Daniel Cardoso, Director Artístico da companhia nacional Quorum Ballet, e terá como peça de abertura ‘Nocturno a 11 corpos’, uma criação de Filipe Narciso, interpretada pela ANIMAballet – Companhia Jovem da Escola de Dança do Funchal.

O projecto contou com um apoio financeiro de 13 mil euros da Câmara Municipal do Funchal, a que se somou toda a logística do mesmo, naquele que, para o presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, “é mais um exemplo” da estratégia cultural da CMF para a cidade. “Queremos formar novos públicos, queremos diversificar a nossa oferta e queremos fazê-lo com cada vez mais qualidade, suplantando as dificuldades inerentes a uma região ultraperiférica”, disse.

A companhia Quorum Ballet realizou, desde 2005, um total de 526 espectáculos que passaram por 16 países, 39 cidades estrangeiras e 53 cidades nacionais. Tem vindo a consolidar sua presença no panorama internacional através de críticas em diversos jornais e revistas, entre elas a ‘Dance Europe Magazine’, tendo sido ainda reconhecida, em 2009, com o Prémio de melhor companhia de dança contemporânea, na 1ª edição dos Portugal Dance Awards.

O espectáculo tem um valor de 9,50 euros para o público em geral, e 5 euros para crianças até os 12 anos, alunos da Escola de Dança do Funchal e alunos de dança da RAM, sendo que, para grupos organizados, é necessário fazer reserva através da Escola de Dança do Funchal.

Refira-se que no dia 17 de Novembro a sessão está marcada para as 21 horas, e dia 18 de Novembro para as 18 horas.