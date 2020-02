Cinemas da RAM com maior número de espectadores desde 2012

Os madeirenses foram mais ao cinema em 2019, do que nos anos anteriores

De acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística, as sessões, espectadores e receitas aumentaram nos cinemas da Autónoma da Madeira (RAM), registando os valores mais elevados desde 2012.

Contabilizaram-se 18.733 sessões de cinema na RAM, significando um acréscimo de 7,5% face a 2018.

O número de espectadores fixou-se em 298 422 pessoas e as receitas de bilheteira em 1 536 milhares de euros, equivalendo a aumentos de 12,6% e de 13,2%, respectivamente, face ao ano anterior.