Casino junta tradições de Natal madeirenses e latinas em espectáculo musical no sábado

No próximo sábado, dia 22 de Dezembro, irá realizar-se pela primeira vez na Madeira o espectáculo ‘Tradições de Natal: Amanecer Gaitero’. Um evento musical que reunirá na Sala Baía, do Casino da Madeira, tradições e costumes de diversas culturas para celebrar a quadra natalícia.

De Espanha chega o Grupo ‘Gaita, Cuero y Madera’, para animar a noite com géneros musicais representativos do Natal, na Venezuela e Latino américa.

Relembrando os cantares madeirenses desta época estará o Grupo ‘Verde Limão’, bem como a dupla Sandra&Ricardo, que irão oferecer ao público um passeio com canções originais e novas adaptações de reconhecidas melodias.

Entretanto, os Djs Mário Gonçalves e ‘Mosquito Deeyais’ vão animar a festa com músicas conhecidas desta quadra.

“Andamos muito contentes por esta visita musical a Região. Estamos tão perto, mas não tinha sido possível, só agora é que vamos iniciar este intercâmbio artístico cultural com a Madeira”, apontou Wolfang Perdomo, do Grupo ‘Gaita, Cuero y Madera’, criado no ano 2014 nas ilhas Canárias e conformado por músicos profissionais venezuelanos e espanhóis.