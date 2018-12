Casa-Museu Frederico de Freitas assinala quadra natalícia com exposição temporária

Nesta terça-feira, dia 11 de Dezembro, a Casa-Museu Frederico de Freitas abre as suas portas ao espírito da quadra natalícia, inaugurando a Exposição Temporária ‘O Natal na Casa da Calçada’.

Já habitual no programa de actividades deste museu, tutelado pelo Governo Regional, esta iniciativa cria um percurso, todos os anos renovado, que dá especial destaque ao acervo ligado às festividades natalícias. Percurso que valoriza as peças em exposição permanente e apresenta outras em reserva, para surpreender os seus visitantes.

O Natal na Madeira é vivido com intensidade, à base do convívio familiar e entre amigos. Na Casa da Calçada, também o Dr. Frederico de Freitas assumia essa tradição com rigor e os festejos, assim como a respectiva preparação, eram muito importantes. Memórias que inspiram esta Exposição, precisamente com o objectivo de relembrar vivências, requintes e usos desta época, homenageando e partilhando esse passado com a população residente e visitante.

Tal como outrora, a Casa apresenta-se especialmente atractiva. Encantadores e variados presépios, de origem regional e nacional, datados dos séculos XVIII, XIX e XX, são montados pelos diversos espaços. Merecem especial destaque as imagens do Menino Jesus entronizado em escadinhas, as caixas de presépio do século XVIII e XIX e o grande presépio de rochinha. Nas Salas de Jantar e do Chá, belos serviços de faiança, porcelana europeia, pratas e cristais, exibem-se sobre as mesas e bandejas, montadas a preceito, num ambiente que se recria para celebrar a nossa tradicional Festa madeirense.

Refira-se que a visita a esta Exposição – que estará patente ao público entre 11 de Dezembro e 19 de Janeiro de 2019 – é gratuita, de terça-feira a sábado, entre as 10 horas e as 17h30 horas. As visitas guiadas realizam-se para grupos, com o mínimo de 6 pessoas, sob marcação prévia junto dos Serviços Educativos, através do telefone 291202578 ou por email cmffreitas.drc.sretc@gov-madeira.pt