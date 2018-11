Carolina Silva é a sétima finalista do concurso ‘Madeira a Cantar’, veja as fotos

Através da interpretação da música ‘Senhora do Mar’, Carolina Silva foi a grande vencedora da sétima eliminatória do Concurso de Voz e Interpretação Musical ‘Madeira a Cantar’.

Iniciativa que, organizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, decorreu na noite de sábado, dia 10, com Câmara de Lobos a assumir-se como o sétimo concelho a escolher o seu representante para a Grande final que terá lugar no próximo ano, a fim de apurar a melhor voz da Região.

Destacando a qualidade e o talento dos 9 concorrentes que subiram ao palco, na Praça da Autonomia, Maria da Paz Rodrigues, responsável pela organização do evento, mostrou-se “altamente satisfeita com mais este espectáculo” e, sobretudo, com a mobilização em crescendo da população, em torno do projecto”.

“Participação que foi aumentando ao longo das sete eliminatórias e “que se espera reforçada na última deste ano”, a ter lugar no concelho da Calheta, a 24 de novembro”, adianta.

Finalistas apurados até agora

Representando o concelho de Câmara de Lobos, Carolina Silva junta-se, assim, à Sofia Almeida, Matias Sousa, Joana Novo, Carolina Gomez, Monica Ascenção e Sónia Soares, finalistas de Santa Cruz, Funchal, São Vicente, Porto Moniz, Santana e Porto Santo respectivamente.

Recorde-se, por fim, que o “Madeira a Cantar” - evento que simultaneamente assinala as comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, nos vários Municípios da Região - prossegue, depois de chegar à Calheta, a 24 de novembro, nos concelhos da Ribeira Brava, Funchal (Oeste), Machico e Ponta do Sol, cujas eliminatórias terão lugar em 2019. As inscrições já se encontram abertas e podem ser apresentadas através do site www.madeira600.ptou email madeiraacantar@gmail.com