Carolina Deslandes dá concerto esta sexta-feira no Funchal

É já esta sexta-feira, dia 5 de Abril, que sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias a conceituada cantora do panorama nacional Carolina Deslandes.

O concerto da artista, que se tornou célebre depois de ter participado numa edição dos ‘Ídolos’, realiza-se pelas 21 horas.

Neste espectáculo, a cantora será acompanhada por Ricardo Marques no baixo e contrabaixo, André Silva na bateria, Feodor Bivol na guitarra, Marco Pombinho nas teclas e Sandra Martins no violoncelo/clarinete.

Carolina Deslandes é uma das maiores artistas da actual geração de cantores e compositores portugueses. Com milhões de visualizações no Youtube tem trilhado um percurso meteórico desde a sua estreia, afirmando-se como uma das maiores referências não apenas no universo digital, mas na música nacional contemporânea.

‘Casa’, o seu terceiro disco de originais, foi editado em Abril de 2018 e entrou directamente para o 1.º lugar do Top Nacional de vendas, tornando-se o álbum que mais vendeu na semana de estreia.

Este CD inclui os conhecidos singles ‘A Vida Toda’ e ‘Avião de Papel’ (feat. Rui Veloso), tal como pode ver nos vídeos acima, sendo que ambos estão no top das canções mais tocadas nas rádios nacionais.

Os bilhetes para o espectáculo desta sexta-feira custam 10 euros.

Recorde-se que, ainda este mês, mais precisamente na noite de 24 de Abril, a cantora regressa à Madeira para actuar na Praça do Município, num evento promovido pela Câmara Municipal do Funchal, que está inserido nas comemorações do feriado de 25 de Abril. Dia em que se assinala a Revolução de 25 de Abril, também conhecida como Revolução dos Cravos ou Revolução de Abril.