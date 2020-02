‘Carnaval Electronik’ leva Vini Vici a Água de Pena

Esta segunda-feira, véspera de Dia de Carnaval, há a tradicional ‘Noite Hippie’, uma temática que domina a animação dos diversos espaços nocturnos da Madeira e em particular o Parque Desportivo de Água de Pena.

No palco montado pelo Grupo Café do Teatro decorre o ‘Carnaval Electronik’, evento de música electrónica que conta com a presença de vários DJ’s de renome, casos de Vini Vici, Mike Perry, Ruben De Ronde e Nélio Fabrício. Os efeitos visuais ficam a cargo do VJ Deep Vision.

Os ingressos, com um valor de 12 euros por pessoa, garantem a entrada no recinto e transporte gratuito, que será efectuado entre o Funchal (a partir das 21 horas) e Água de Pena (até às 7 horas da manhã).

A organização informa que todas as questões logísticas, bem como a segurança do recinto do espectáculo, estão devidamente salvaguardas. As portas abrem às 22h de segunda-feira e encerram às 06h de terça-feira.

O momento alto está a cargo da dupla Vini Vici que é uma das mais requisitadas do Mundo, tendo já milhões de seguidores nas redes sociais.