Bruno Martins enaltece aposta da CMF na produção musical

Foi hoje apresentado, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a 1ª edição do Festival de Música Improvisada do Funchal, que decorrerá entre os dias 19 e 21 de Março, no Colégio dos Jesuítas, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

“A autarquia apoia esta iniciativa no âmbito dos Apoios ao Associativismo e a Actividades de Interesse Municipal, sendo este um passo marcante para a afirmação deste projecto.” Com um passado ligado à música, o autarca sublinha que “esta são experiências extraordinárias, para quem ouve, e para quem compõe e interpreta, e a Câmara vai continuar a apoiar o desenvolvimento da produção musical na nossa Região, tal como o Teatro tem feito tão bem nos últimos anos, incluindo espectáculos como estes na sua programação”, disse o vereador Bruno Martins.

“A improvisação implica, de resto, uma coisa muito importante que é o processo de escuta. Escutar e comunicar com o outro. Não podemos fazer música improvisada com uma postura egoísta, pelo contrário, para tocarmos uns com os outros, temos de aprender a ouvir o que está a ser produzido à nossa volta, e construir essa experiência em conjunto. É uma arte de criatividade espontânea, mas em comunidade, portanto este será um espectáculo que transcende a soma das partes e ao qual muito prezamos estar associados”, acrescentou.

Bruno Martins parabenizou, na ocasião, Gabor Bolda e Jorge Garcia, fundadores e directores artísticos deste primeiro festival de música improvisada, um conceito que tem vindo a crescer desde há duas décadas em Portugal, e agradeceu também à Universidade da Madeira e ao Conselho da Cultura por se associarem ao evento, e por apoiarem os músicos do Madeira Free Improvisation Community, através de cedência de espaço para ensaios e concertos.

O grupo é composto por Gabor Bolda, Jorge Garcia, Norberto Cruz, Rui Camacho e Mário Freitas e já tem 10 anos de actividade. “Estes são eventos, de facto, com um potencial único e irrepetível e estou certo de que este primeiro Festival de Música Improvisada do Funchal será um marco de grande sucesso”, concluiu Bruno Martins.