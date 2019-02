Bordal presta homenagem a Karl Lagerfeld e recorda desfile da Chanel com Bordado Madeira

A Bordal, empresa madeirense de bordados, prestou hoje, nas redes sociais, uma homenagem ao designer alemão Karl Lagerfeld, que morreu esta terça-feira, em Paris, recordando um desfile de moda da Chanel, em Outubro de 2015, que incluiu coordenados com Bordado Madeira.

Recorde-se que Karl Lagerfeld foi designer da Chanel até esta terça-feira, 19 de Fevereiro, dia em que faleceu com 85 anos.

“A Bordal pode-se orgulhar de ter feito uma colecção com este designer e com a Chanel, escreveu a empresa no Twitter.