Belmond Reid’s Palace recebe Quarteto de Cordas ‘Atlântico’

O Belmond Reid’s Palace recebe, esta quarta-feira, dia 9 de Outubro, pelas 21h30, o concerto de música de câmara, que será protagonizado pelo Quarteto de Cordas ‘Atlântico’.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do hotel e custam 20 euros, estando incluída uma bebida no Cocktail Bar.

O quarteto, formado por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, interpretam neste concerto obras de compositores de referência da história da composição musical, como W. A. Mozart, J. Massenet, A. Piazzolla e Jenkins. “Uma rica conjugação de obras num formato de câmara de especial sonoridade”, disse Norberto Gomes, director artístico.

“O compromisso musical através do trabalho da dinâmica, da articulação, e do sentir a pulsação rítmica, e a importância destas abordagens em conjugações musicais mais reduzidas, com uma exposição individualizada dos músicos em palco, são uma excelente base para o resultado do naipe em orquestra”, acrescentou.

Natacha Guimarães e Joana Costa estarão no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo. “Músicos jovens, dedicados e experientes, tocando com paixão, contribuindo para mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está a marcar a vida cultural na Região! Venha, ouça e sinta connosco”, frisou.

Eis o programa:

W. A. Mozart [1756-1791] – Quarteto de Cordas em Si b M Kv 458

Jules Massenet [1842-1912] – “Meditation”

Astor Piazzolla [1921-1992] – “Oblivion”

Karl Jenkins [1944-] – “Palladio”