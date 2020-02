Banana da Madeira é tema de concurso regional

A Escola Francisco Franco lançou um concurso aberto a todos os alunos das escolas da Região que desafia a recriar de forma original, com tema e técnica livres, a ‘Banana da Madeira’, que é o tema do concurso, promovido no âmbito do curso profissional de Multimédia. Este concurso foi inspirado no da Sardinha de Lisboa.

Ao concurso podem ser apresentados trabalhos em suporte manual ou digital. As obras podem ser entregues até ao dia 24 de Abril deste ano, estando prevista para Maio uma exposição com os trabalhos submetidos a concurso, no decorrer da Semana da Multimédia da Escola Secundária de Francisco Franco.

O júri vai premiar os três melhores trabalhos nas categorias 1.º Ciclo; 2.º/3.º Ciclos; e Ensino Secundário.