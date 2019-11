‘Baltazar Dias’ recebe Festival Cultural Sénior

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) organiza amanhã, dia 5 de Novembro, a 5.ª edição do Festival Cultural Sénior. Evento que reúne, no Teatro Municipal Baltazar Dias, utentes dos ginásios municipais da Barreirinha, Santo António e São Martinho, e ainda do Centro Comunitário do Funchal, da Sociohabitafunchal e do Coro da Universidade Sénior do Funchal.

Madalena Nunes, vereadora que tutela o departamento de Educação e Qualidade de Vida da CMF, realça que “este é um evento de sucesso, que, pelo quinto ano consecutivo, permite dar visibilidade às actividades regulares e ao trabalho desenvolvido ao longo de todo ano pelos utentes que frequentam as nossas dependências seniores”.

Para a vereadora da CMF, esta iniciativa tem “uma dimensão social e afectiva incontornável, sendo um momento muito especial para eles, para a família e para o público em geral, que permite criar laços entre utentes e celebrar a vida”.

“A missão deste executivo no campo do Envelhecimento Activo, passa por valorizar a população sénior, estimulando as componentes cognitivas e físico-motoras dos nossos cidadãos”, realçou Madalena Nunes.

O Festival Cultural Sénior integra vertentes artísticas como teatro, dança, canto, poesia, entre outras. O evento será composto por dois espectáculos, sendo que o primeiro tem início marcado para as 15 e o segundo para as 19 horas.

De referir que os bilhetes, que têm um custo simbólico de dois euros e meio, por espectáculo, podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.