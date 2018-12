Auditório da DSEAM recebe apresentação do livro ‘Momentos’

No próximo dia 4 de Dezembro, pelas 16 horas, irá decorrer a apresentação do livro ‘Momentos’, da autoria do músico e professor Rodolfo Cró, no Auditório da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM).

O livro contém 12 peças originais ou com arranjos para braguinha de Rodolfo Cró, sendo mais uma edição da Direcção Regional de Educação, através da DSEAM. Nesta apresentação, a cargo de Paulo Esteireiro e de Rodolfo Cró, será possível assistir a um videoclip musical de uma das peças que integra o livro.

Segundo o autor, a motivação para a composição das 12 peças musicais veio da necessidade de “desenvolver capacidades técnicas dos alunos que frequentavam as aulas de cordofones”. Neste sentido, compôs alguns estudos e realizou um conjunto de arranjos, não tendo as peças relação entre si, uma vez que representam “os diversos momentos que tínhamos nas aulas e nas próprias actividades dos instrumentos tradicionais”. Assim, o livro “Momentos” representa acima de tudo uma partilha e uma interpretação própria do instrumento, fruto da experiência do autor na área dos cordofones, que “terá a validade e a importância de todos aqueles que acharem por bem divulgar estas pequenas peças através da sua performance musical”.

A direcção-geral da série é de Virgílio Caldeira e a coordenação editorial de Paulo Esteireiro, sendo o design gráfico de Tiago Machado. As partituras foram editadas por Néli Silva.