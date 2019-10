Assembleia Legislativa da Madeira recebe septeto ‘MadBrass’ este sábado

É já no próximo sábado, dia 19 de Outubro, que as obras maiores da composição para instrumentos de sopro e percussão aliam-se ao ambiente acolhedor do Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira para proporcionar um concerto a não perder, pelo septeto de metais ‘MadBrass7’ com Percussão.

Trompas, trompetes, trombones e tuba, com a precisão dos percussionistas da Orquestra Clássica da Madeira, irão interpretar Luís Cardoso, O´Toolen, Heisinger, Holborne, Warren e Franck Gulino.

O director artístico, Norberto Gomes, sublinha que nas últimas temporadas tem sido preocupação da Orquestra “não só interpretar composições dos compositores regionais e nacionais, mas também recuperar obras entretanto esquecidas pelos interpretes e programadores, dando-lhes uma nova vida”. Pelo que a obra de Luís Cardoso, ‘Fanfarra Ciclópica’, será o grande destaque deste concerto.

Resta referir que o concerto terá lugar pelas 18 horas. Os bilhetes custam entre 5 e 10 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.