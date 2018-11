Artesanato em exposição no Centro de Promoção Cultural de São Vicente

O Centro de Promoção Cultural de São Vicente dá espaço ao talento local com a inauguração de uma exposição com trabalhos de Guida Teixeira, Betty Pestana, Marie de Dinis, Madalena Câmara, Isabel Côrte, Rosário Pestana, Zélia Benedito, Lúcia Catanho e Anabela Caldeira. Chama-se ‘Exposição Colectiva de Artesanato’ e inaugura amanhã às 18h30, com objectos criados a partir de diversos materiais.

Pasta de papel, pintura em tecido, patchwork, retalhos, EVA (a sigla internacional para acetato-vinilo de etileno) e materiais recicláveis deram origem anjos, molduras, capas, ganchos, caixas presépios e muito mais, trabalhos estes que estão em exposição e para venda.

O público em geral pode visitar esta pequena feira até ao dia 9 de Dezembro de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30.