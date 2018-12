Arquitecto Rodrigo Vargas vem à Madeira para lançamento de livro

A Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos vai realizar na sua sede, na próxima sexta-feira, dia 14 Dezembro, pelas 18 horas, o lançamento do livro ‘Intermediate Urban Islands Influence’ com a presença do seu coordenador, o arquitecto Rodrigo Vargas, que para o efeito se deslocará à Madeira.

Durante o evento ocorrerá uma Mesa Redonda com a presença dos arquitectos (as) Roberto Rodrigues, Cristina Perdigão, Cristina Pereira e Rui Campos Matos.

De acordo com o resumo do livro ‘Intermediate Urban Islands Influence’: “As cidades continentais tem a capacidade de estabelecer entre elas redes de relações apoiadas na matriz territorial em que se inserem. O que sucede, porém, quando essa matriz não existe? Como se estruturam as relações que as cidades insulares estabelecem com outras ilhas, com os continentes ou, internamente, com os arquipélagos onde se situam? Será possível falar de ilhas urbanas intermédias? Eis algumas das questões a que o I Encontro Internacional IUII, cujas contribuições estão vertidas no livro que vamos apresentar, procurou dar resposta”.

Questões em debate, esta sexta-feira, na Delegação regional da Ordem dos Arquitectos, no Funchal.