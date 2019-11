‘Apontamentos Culturais’ no Museu Quinta das Cruzes

‘Apontamentos Culturais’ é um projecto piloto lançado no início de 2019 e dirigido, sobretudo, ao público adulto do Museu Quinta das Cruzes, constituindo uma iniciativa do Governo Regional através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

São visitas guiadas temáticas, com a duração de 45 minutos e que pretendem promover um espaço aberto de relação junto do visitante sobre objectos e colecções específicas que interagem entre si em determinados contextos históricos, artísticos e sociais.

Nesta quinta-feira passada, o tema da visita guiada foi ‘jóias e objectos de adorno’ – constituído por peças de origem portuguesa e europeia dos séculos XVII a XIX, que integra a doação de César Filipe Gomas, fruto do interesse do doador, ourives de profissão e que reuniu este espólio ao longo de toda uma vida, consagrada ao coleccionismo, à joalharia e ourivesaria.

Na colecção, que se encontra numa das salas do museu, é possível encontrar objectos diversos, tais como anéis, pendentes, fivelas, objectos de adorno, etc., que complementam a exposição.

O projecto concretizou, até ao momento, quatro visitas guiadas, com 62 participantes na totalidade.

A próxima visita temática realiza-se no dia 29 de Novembro, pelas 15 horas, e será dedicada à temática ‘Os serviços de mesa nas colecções do Museu’. O formulário para as inscrições para esta visita será colocado brevemente na página de Facebook do museu, assim como o respectivo formulário.