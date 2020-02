ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove concerto de Carnaval

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira realiza um concerto de Carnaval, no próximo dia 23 de Fevereiro, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira. Este espectáculo contará com o maestro convidado José Eduardo Gomes.

“Neste concerto de Carnaval, que prometemos ser único, convidamos o nosso estimado público a usar o seu disfarce e a sintonizar-se connosco”, disse o director artístico, Norberto Gomes.

Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Sobre o maestro convidado José Eduardo Gomes

José Eduardo Gomes é maestro titular da Orquestra Clássica da FEUP. É professor na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo do Porto, onde trabalha com as várias orquestras.

Foi maestro titular da Orquestra Clássica do Centro (2016 a 2018), maestro associado da Orquestra Clássica do Sul (2018/2019), maestro titular do Coro do Círculo Portuense de Opera, no Porto (2011 a 2017) e maestro principal da Orquestra Chambre de Carouge, na Suíça, (2008 a 2011).

Iniciou os seus estudos musicais no clarinete em V. N. Famalicão, sua cidade natal. Mais tarde, continuou estudos na ARTAVE e ESMAE, onde se formou na classe de António Saiote, tendo recebido o Prémio Fundação Engenheiro António de Almeida.

Mais tarde, prosseguiu estudos na Haute École de Musique de Genève (Suíça), em direcção de orquestra com Laurent Gay e em direcção coral com Celso Antunes.

É laureado em diversos concursos, onde se destacam o Prémio Jovens Músicos, Categoria Clarinete e Música de Câmara e Concurso Internacional de Clarinete de Montroy (Valência).

É igualmente laureado do Prémio Jovens Músicos, Categoria Direcção de Orquestra, onde recebeu também o prémio da orquestra. Foi semi-finalista no 1º Concorso Citta di Brescia Giancarlo Facchinetti (Itália).

José Eduardo é membro fundador do Quarteto Vintage e do Serenade Ensemble.

Nos últimos anos, tem sido convidado para trabalhar com as principais orquestras portuguesas, actuando nos mais destacados festivais de música em Portugal, tais como Dias da Música, Festival de Sintra, Festival PJM, Festival Cantabile, Festival de Música de Leiria, FIMA, Música no Colégio, Festival Internacional de Música Religiosa de Guimarães, entre outros.

No domínio da ópera, já participou em várias produções, tais como Mozart Don Giovanni e Cosi Fan Tutte, Verdi Luisa Miller, Haydn Lo Speziale, Marcos de Portugal La Donna di Genio Volubile.

Outra parte importante do seu trabalho é dedicado a orquestras de jovens, um pouco por todo o país.

Em 2018 foi agraciado com a Medalha de Mérito Cultural pela Cidade de V.N. Famalicão.

Eis o programa

Alexander Glazunov [1865-1936] - Carnival Overture Op.45

Gioachino Rossini [1792-1868] - Guilherme Tell Overture

Bedřich Smetana [1824-1884] - Dança dos Comediantes

Serguei Prokofiev [1891-1953] - Romeu e Julieta - Dança dos Cavaleiros

Piotr. Tchaikovsky [1840-1893] - Eugene Onegin - Polonaise

Camille Saint-Saëns [1835-1921] - Carnaval dos Animais (Excertos)

n.º 2 Poules et Coqs - Micaela Brito, 1º ano

n.º 4 Tortues - Afonso Franco, 2º ano

n.º 9 Le Coucou... - Cláudia Chone e Mafalda Ornelas, 3º ano

n.º 11 Pianistes - Liliana Taraban e Afonso Franco

n.º 13 Le Cygne - Liliana Taraban

Félix Mendelssohn [1809-1847] - Sonho de uma Noite de Verão

Dança dos Palhaços

Marcha Nupcial

Léo Delibes [1836-1891] - Pizzicato Polka