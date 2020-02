A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira realiza um concerto, no dia 15 de Fevereiro, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

O espectáculo terá como solista convidada Mayuko Kamio e o maestro convidado Evan-Alexis Christ.

Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.