Ana Faria é a finalista do ‘Madeira a Cantar’ pela Ribeira Brava

Com o tema ‘One and only’, Ana Faria foi a grande vencedora da nona eliminatória do Concurso de Voz e Interpretação Musical ‘Madeira a Cantar’.

A Iniciativa, organizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, teve lugar, na noite de sábado (9 de Fevereiro), com a Ribeira Brava a assumir-se como o nono concelho a escolher o seu representante para a Grande final, tendo sido esta a primeira eliminatória de 2019.

Presente no evento, o presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva, mostrou-se altamente satisfeito com a qualidade do espectáculo e de cada um dos concorrentes envolvidos, assim como fez questão de sublinhar a “oportunidade de assinalar, graças às celebrações em curso, 600 anos de música, partilhando e valorizando, entre todos, o património musical adquirido ao longo dos últimos 6 séculos”.

Representando o concelho da Ribeira Brava, Ana Faria junta-se, assim, à Mário Sousa, Carolina Silva, Sofia Almeida, Matias Sousa, Joana Novo, Carolina Gomez, Monica Ascenção e Sónia Soares, finalistas da Calheta, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Funchal, São Vicente, Porto Moniz, Santana e Porto Santo respectivamente.

Recorde-se que os finalistas apurados para a grande final de 27 de Abril de 2019 recebem um prémio no valor de 500 euros, estando reservado, para o grande vencedor, o prémio de 5 mil euros.