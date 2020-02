Alunos do ‘Liceu’ fazem actuação de dança e música no Universo de Memórias João Carlos Abreu

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, assiste amanhã, dia 20 de Fevereiro, pelas 11 horas, nos jardins do Universo de Memórias João Carlos Abreu, à actuação de dança e música dos alunos do Liceu Jaime Moniz.

A actividade está inserida na parceria entre os serviços educativos do Universo de Memórias e o Liceu Jaime Moniz, que resultou na cedência de máscaras de Carnaval, para a exposição naquela instituição de ensino.

A exposição ‘Máscaras do Mundo’ está dividida em duas secções: de 15 de Janeiro até 28 de Fevereiro no Núcleo Museológico ‘O Lyceu’, e no Universo de Memórias de 17 a 28 de Fevereiro.

Esta quinta-feira, o Laboratório de Guitarras do Liceu Jaime Moniz e o Clube de Dança da Escola Secundária Jaime Moniz– ‘DancEn?gma’ - atuam nos jardins do Universo de Memórias com temas alusivos aos continentes representados pelas máscaras.