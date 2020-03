Alunos de São Vicente em palco com clarinetistas do Conservatório este sábado

Duas escolas do município de São Vicente – EB1/PE/C de São Vicente e EB1/PE de Ponta Delgada e Boaventura – terão a oportunidade de actuar em palco com o Ensemble de Clarinetes do Conservatório, este sábado, dia 7 de Março, pelas 17 horas.

O concerto decorre no Auditório do Centro Agrícola de São Vicente no âmbito do ciclo Concertos Interactivos’, que visa aproximar a arte musical dos alunos mais novos e das suas famílias.

Este tipo de espectáculos, cujo projecto já conta com mais de 10 anos, têm também o objectivo de proporcionar aos alunos das escolas de ensino regular a possibilidade de desenvolverem as suas competências pessoais e performativas, apresentando-se publicamente com números artísticos em articulação com um agrupamento do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Relativamente ao alinhamento, o público poderá assistir a peças apresentadas pelos 21 executantes pertencentes aos Ensembles de Clarinetes A e B, sob a direcção artística do professor José António de Sousa, onde predominarão os estilos swing, ragtime, hits dos anos 60/70, entre outros.

Algumas das peças do programa serão acompanhadas pelos 49 alunos das escolas envolvidas no projecto, que foram orientados pelos seus professores de Expressão Musical e Dramática, André Ferreira e Miguel Neiva.

Este espectáculo tem entrada livre e conta com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente