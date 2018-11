Algumas sugestões para o seu sábado

TOY no Funchal

O cantor de ‘Coração não tem idade - vou beijar’ regressa à Madeira para um concerto no jardim do Almirante Reis. A entrada é gratuita e a noite prolonga-se com Dj Nélio Fabrício.

Miro Freitas no Casino

O restaurante Bahia, no casino Madeira, recebe, pelas 19h15, Miro Freitas e a sua banda.

Sarau de Fados de Coimbra

O Colégio do Jesuítas é o palco, pelas 21 horas, de mais um sarau de fado com o Fatum.

Orquestra Clássica

O teatro Baltazar Dias recebe, pelas 18 horas, a Orquestra Clássica da Madeira, num concerto inserido no ciclo de ‘Concertos de Piano’. O programa do espectáculo debruça-se sobre a obra de Rachmaninov e Brahms, e terá como convidados o maestro Dinis Sousa e o solista Pasquale Lannome.

78 anos do Mercado dos Lavradores

A música electrónica apresenta-se na comemoração do 78 anos do Mercado dos Lavradores. As portas abrem as 21h30 e têm como figuras de cartaz, Conam Osíris e Anna Prior do grupo Metronomy. A entrada tem um custo de 15 euros, uma bebida incluída.

‘Da Madeira ao Havai’

O Museu de História Natural recebe, pelas 22 horas, um concerto que procura reavivar a chegada dos primeiro emigrantes madeirenses ao Havai. Um espectáculo que promete aliar as duas culturas. Entrada gratuita.

Declamações de poesia

O Espaço 116 é o espaço deste sábado para os amantes da poesia. A partir das 21 horas poderá ter a oportunidade de declamar os seus próprios textos poéticos.