‘A Pulga Atrás da Orelha’ encerra temporada artística do Baltazar Dias

‘A Pulga Atrás da Orelha’, de Georges Feydeau, é o novo espectáculo criado pelo Teatro Feiticeiro do Norte e que estará em cena no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias nos próximos dias 16, 17, 18, 21, 23, 24 e 25 de Julho.

Esta é uma coprodução da Câmara Municipal do Funchal, Teatro Municipal Baltazar Dias e Teatro Feiticeiro do Norte – Associação Cultural, que junta um elenco composto por 15 actores no grande espectáculo que irá encerrar a temporada artística 2018/2019.

O elenco é composto por 13 artistas regionais formados em teatro, nomeadamente Élvio Camacho, Paula Erra, Rúben Silva, Sara Mendes, João Gouveia, Isabel Martins, Hugo Andrade, Filipe Luz, Patrícia Perneta, Duarte Rodrigues, Dina de Vasconcelos, André Rodrigues e Afonso Moniz. De Portugal Continental chegam duas caras bem conhecidas do grande público, João Pedreiro e Thaiane Anjos, que recentemente integraram o elenco de Valor da Vida, novela da TVI.

Os ingressos para este espectáculo têm um custo de 8 euros, com descontos para maiores de 65 anos, estudantes e artistas. As sessões decorrem de 16 a 18 de Julho às 21 horas, dia 21 de Julho às 16 horas e de 23 a 25 de Julho às 21 horas.