10.º Festival de Órgão da Madeira chega ao final com concerto no Convento de Santa Clara

Neste fim-de-semana, decorrem os concertos finais do ‘10.º Festival de Órgão da Madeira’.

No sábado, 26 de Outubro, na Sé, acontece o concerto Saint-Saëns, Sinfonia com Órgão, música do século XIX e que conta com a Orquestra Clássica da Madeira, sob a direcção de Martin André, além da participação de João Vaz e Laura Mendes nos órgãos.

No dia 27 de Outubro, pelas 11 horas, também na Sé, a Missa de Domingo contará com a presença dos organistas João Vaz e Laura Mendes. Também a 27 de Outubro acontece, pelas 18 horas, o concerto final do ‘10.º Festival de Órgão da Madeira’, no Convento de Santa Clara e irá contar com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Neste espectáculo, ‘O Barroco na Madeira’, as composições tocadas serão do século XVIII e participam o Ensemble Bonne Corde e Miguel Jalôto, no órgão, sob a direcção de Diana Vinagre.

Refira-se que o ‘10º Festival de Órgão da Madeira apresenta uma programação dedicada a ‘Seis Séculos de Música para Órgão’ convidando a uma viagem musical através dos séculos e do património organístico existente na Região Autónoma da Madeira, com diversos concertos, sempre muito procurados pelo público, em diferentes igrejas e conventos dos concelhos do Funchal, Machico, Ponta de Sol e Porto Santo

O evento’ começou, no dia 18 de Outubro, com o concerto inaugural a cargo do conceituado organista norte-americano Stephen Tharp, na Igreja do Colégio, onde esteve igualmente Eduardo Jesus.

Recorde-se que este evento é organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, estando integrado no Programa de Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas do Porto Santo e da Madeira.