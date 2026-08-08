Aeronave despenha-se no aeródromo de Portimão e causa morte do piloto

Uma aeronave despenhou-se hoje no aeródromo de Portimão, no distrito de Faro, provocando a morte ao piloto e único ocupante, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve informou que o alerta foi recebido pelas 09:50 e enviou para o local um dispositivo de 20 operacionais, com oito veículos, entre elementos dos Bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, mas não foi possível evitar a morte do piloto, de 28 anos.

"O piloto era o único ocupante da aeronave e não houve mais vítimas a registar", afirmou.

Fonte oficial do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) indicou que as causas do incidente vão agora ser averiguadas pelos técnicos.

"O GPIAAF confirma que foi notificado e a sua equipa de aviação civil está a caminho do local para recolha de evidências", indicou.

Fontes aeronáuticas disseram à Lusa que o piloto "estava a fazer trabalho aéreo", na "recolha de manga de publicidade".

"O acidente aconteceu durante a operação de recolha a manga de publicidade, tendo a aeronave caído dentro do perímetro do aeródromo de Portimão", esclareceu.