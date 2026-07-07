Liga Portugal elege por "expressivo consenso" direção para 2026/27

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) elegeu hoje os elementos que irão compor a direção para a época 2026/27, num processo, refere o organismo, "marcado por expressivo consenso entre as sociedades desportivas".

Ao órgão liderado por Reinaldo Teixeira juntam-se elementos representativos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), FC Porto, Sporting, Benfica, Gil Vicente e Santa Clara, em representação da I Liga, assim como Farense, Lusitânia de Lourosa e Felgueiras, da II Liga.

Alverca e Vitória de Guimarães são, assim, substituídos por gilistas e açorianos em relação ao exercício anterior, enquanto Feirense, Leixões e Marítimo deixam a representação do segundo escalão.

Os novos elementos da direção serão empossados na primeira reunião do órgão da presente temporada.