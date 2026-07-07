Onze meios aéreos combatem fogo em mato no Sabugal

Um incêndio que teve início às 15:21 de hoje na freguesia de Bendada, concelho de Sabugal, distrito da Guarda, está a ser combatido às 17:40 por onze meios aéreos, de acordo com Proteção Civil.

Além dos onze meios aéreos, combatem este incêndio, em mato, 258 bombeiros e 75 veículos.

O comandante dos bombeiros do Sabugal, António Morais, disse à agência Lusa que há algumas habitações nas proximidades do fogo, nomeadamente quintas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Guarda disse também à Lusa que o incêndio continua ativo, mas o combate "está a evoluir favoravelmente".