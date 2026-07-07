Machico abriu Campeonato Regional de Triatlo

A Cidade de Machico foi palco, uma vez mais, da primeira etapa do Campeonato Regional Individual de Triatlo 2026, no passado dia 5 de Julho, onde participaram dezenas de triatletas de vários clubes regionais.

Pedro Prioste e Rosa Martins, ambos em representação do Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira, venceram a prova principal da jornada inaugural do Campeonato Regional Individual de Triatlo 2026, disputada em Machico.

A equipa anfitriã dominou a classificação absoluta, colocando também Bruno Freitas e Rubina Lara no segundo lugar da geral. O pódio masculino ficou completo com Mário Sutton, do Clube Naval de São Vicente, enquanto Maria Luís, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, terminou na terceira posição da competição feminina.

Por clubes, os triatletas masculinos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e as triatletas femininas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor alcançaram os primeiros lugares.

Na prova super-sprint, com o escalão de Juvenis em ação, Luana Nunes, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Guilherme Pita, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, venceram no escalão. Em segundo e terceiro lugares ficaram, Martim Andrade e Martim Nóbrega, ambos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Nas competições jovens, nomeadamente no escalão de Iniciados, Iara Nunes, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e André Mendes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira somaram pontos a ficar em primeiro lugar do escalão. Em segundo lugar, André Nóbrega e Sofia Silva, ambos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. A completar o pódio, igualmente do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Inês Gomes.

Em Infantis, os vencedores foram os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Ema Aguiar e Renato Oliveira. No segundo lugar do pódio, ficaram Paulo Vieira, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Stephanie Galeano, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Em terceiro lugar ficou Martim Neves, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

A terminar as provas, entraram em ação o escalão de Benjamins, os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor brilharam na sua prova, ficando em primeiro lugar o triatleta Guilherme Gouveia e em segundo lugar o João Gouveia.

As classificações dos triatletas jovens deram a conquista do primeiro lugar por clubes jovens, masculinos e femininos, ao Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.