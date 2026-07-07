Comissão de inquérito ao ISAL propõe envio do relatório ao Ministério Público

Valter Correia apresentou o relatório da comissão de inquérito ao Instituto Superior de Administração e Línguas, criada em consequência da perda de acreditação da instituição de ensino superior pela Agências de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior (A3ES). Uma situação que levou ao encerramento do instituto onde ainda estavam inscritos 160 alunos.

Uma comissão. criada em 2025 e que ouviu 14 entidades e personalidades. A comissão propõe que o relatório deve ser enviado ao Ministério Público.

Nas conclusões são apontadas responsabilidades à direcção do ISAL por não ter cumprido regras básicas de gestão e garantias de qualidade do instituto.

A decisão de remeter o relatório ao MP foi aprovada pelo PSD, com abstenção do CDS e votos contra dos deputados dos restantes partidos que integravam a comissão.