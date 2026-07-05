IPMA prolonga avisos por tempo quente na Madeira até quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a prolongar os avisos meteorológicos por tempo quente para a Região Autónoma da Madeira, prevendo a persistência de temperaturas elevadas até quarta-feira.

De acordo com a informação divulgada pelo IPMA, as costas Norte e Sul da Madeira e a ilha do Porto Santo estarão sob aviso amarelo entre as 12 horas deste domingo, 5 de Julho, e as 12 horas de quarta-feira, 8 de Julho.

Já para as regiões montanhosas da Madeira foi emitido um aviso laranja para o mesmo período, em virtude da persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três níveis, é emitido quando existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes das condições meteorológicas. O aviso laranja, por sua vez, indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

As autoridades recomendam a adopção de medidas de autoprotecção, nomeadamente a ingestão frequente de água, a permanência em locais frescos e a evitação da exposição prolongada ao sol durante as horas de maior calor.