Expo Gonfirpe regressa ao Madeira Tecnopolo com mais de 200 viaturas usadas

A 33.ª edição da Expo Gonfirpe realiza-se entre os dias 24 e 28 de Junho, no Madeira Tecnopolo, reunindo mais de duas centenas de veículos usados multimarca.

Organizada pelo Grupo Camacho, a iniciativa decorre diariamente entre as 10 e as 21 horas e apresenta ao público uma vasta oferta de automóveis usados de diferentes marcas e segmentos.

Apesar de arrancar este ano na quarta-feira, e não na habitual terça-feira, a organização anuncia uma oferta surpresa destinada aos primeiros 40 clientes que visitarem a feira.

Em comunicado, o Grupo Camacho destaca ainda as condições especiais de financiamento e seguro automóvel disponibilizadas pelos parceiros presentes no evento, permitindo aos interessados concretizar a compra do veículo no próprio local.

A Expo Gonfirpe é uma das mais antigas mostras de veículos usados da Região, atraindo anualmente centenas de visitantes à procura de oportunidades no mercado automóvel.