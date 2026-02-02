UMAR Madeira espera que projecto Olhares Abertos possa "ter continuidade"

A UMAR Madeira apresentou os resultados do projecto Olhares Abertos, que foi desenvolvido entre Outubro de 2025 e Janeiro de 2026. Um projecto piloto que espera "ter continuidade" e que "actuou na área da prevenção da violência".

"Este projecto de intervenção social incidiu, sobretudo, na prevenção da violência entre pares (bullying e cyberbullying) e foi aplicado a jovens de três turmas, de três escolas do Funchal, uma escola básica (HBG), uma escola profissional (Cristóvão Colombo) e uma escola secundária (Jaime Moniz)", revela a UMAR em nota à imprensa.

O objectivo principal deste projecto foi conscientizar e consciencializar jovens, capacitando-os/as para a intervenção na promoção da inclusão e dos direitos humanos nas escolas. Tendo sido o projecto desenvolvido durante 4 meses, foi possível realizar uma média de 7 sessões em cada turma graças à enorme receptividade das docentes e abertura que as escolas sempre deram aos nossos projectos". UMAR Madeira

Explica ainda que "este trabalho de prevenção, que idealmente deve ser contínuo para contribuir para uma efectiva mudança de mentalidades, visa tornar os jovens protagonistas na própria prevenção, dotando-os de ferramentas para actuar correctamente perante situações de violência, discriminação e de desigualdade".

Por fim, agradece a colaboração da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude e da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Já a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, alertou para o impacto profundo do bullying na saúde mental, na autoestima e no percurso escolar das vítimas, destacando que as novas formas de violência, sobretudo no espaço digital, potenciam o secretismo, a invasão da intimidade e a sensação de ausência de refúgio. Reforçou ainda que a prevenção, a educação para os comportamentos e o fortalecimento do sentido de comunidade são caminhos mais eficazes do que a simples repressão.

No enquadramento das políticas públicas regionais, a governante referiu o trabalho desenvolvido pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), que dinamizaram 110 iniciativas associadas a datas europeias e internacionais, envolvendo mais de 34 mil participantes, em áreas como os Direitos da Criança, a prevenção dos maus-tratos e o combate ao bullying. Destacou também ações como o Dia Mundial contra o Bullying, a 20 de Outubro, e o apoio da Direcção Regional de Juventude, através do programa PRINT, a iniciativas como a campanha 'Não ao Bullying', da Associação Sócio-Cultural Alternativas Jovens.

Foram igualmente salientados os planos de prevenção e combate ao bullying, ciberbullying e outras formas de violência desenvolvidos pelas escolas da Região, bem como o contributo da Secretaria Regional de Educação, através do projecto 'Convivialidade, Ética e Mediação Escolar', na promoção de ambientes escolares seguros, inclusivos e emocionalmente saudáveis.