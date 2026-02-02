JPP denuncia "nova trapalhada" do PSD/CDS com alterações ao Subsídio Social de Mobilidade

A Juventude do Juntos Pelo Povo (JPP) denunciou esta segunda-feira que “está em curso uma nova trapalhada do PSD/CDS, na sequência das inexplicáveis e despropositadas alterações ao Subsídio Social de Mobilidade (SSM), com impacto direto nos estudantes madeirenses que estudam no território continental”.

“É profundamente lamentável o que se está a passar”, afirma a coordenadora da juventude do JPP, Jéssica Teles: “O centralismo bafiento do PSD/CDS na República, a incompetência e o agachamento do PSD/CDS Madeira a Lisboa e aos interesses das companhias aéreas, estão a ser implacáveis com os nossos estudantes. Desde que alteraram as regras para aceder ao SSM, a plataforma Estudante Insular foi suspensa, e assim continua. Resultado: agora, também os estudantes, as suas famílias, tal como qualquer residente, têm de dispor de centenas de euros para adiantar ao Estado e pagar a totalidade do preço da viagem, é uma situação inaceitável. E ouvir o Governo Regional do PSD/CDS dizer que este modelo foi a melhor coisa que aconteceu à Madeira, entra no domínio de quem vive numa realidade paralela".

Em comunicado, Jéssica Teles lembra que “tudo isto está a acontecer nesta fase em que muitos estudantes acabaram os exames, vão entrar na pausa da transição do primeiro para o segundo semestre, querem vir à Madeira descansar, mas estão a ser confrontados com viagens a preços elevadíssimos e com um novo tecto de 200 euros, que não existia antes, para apenas um trajecto”, diz, a dirigente, para reforçar que a estes valores somam-se as rendas a preços excessivos, a alimentação que não pára de subir, os custos com transportes, comunicações, água e luz.

“A prova de que o PSD/CDS transformaram o SSM numa enorme trapalhada está neste retrocesso com os estudantes, que agora voltaram ao tempo antigo em que pagavam centenas de euros por uma viagem e só depois recebiam o reembolso”, sublinha a líder da juventude do JPP e deputada na Assembleia Legislativa da Madeira: O preço de uma viagem para vir de Lisboa, na manhã desta segunda-feira, situava-se entre os 245 e os 300 euros, o que quer dizer que as famílias têm de assumir tudo o que ultrapassa o tecto de 200 euros, mais a metade dos 59 euros, o que, tudo somado, os estudantes para apenas uma vinda terão de pagar entre 80 a 140 euros e não os 59 euros, de ida e volta, previsto no SSM, portanto, com este novo teto, quem lucra é claramente as companhias aéreas, e é falsa a propaganda que o estudante paga apenas 59 euros pelas viagens de ia e volta entre a Madeira e o continente".

Jéssica Teles desafia os governos do PSD/CDS na Região e na República a “resolverem urgentemente o problema com a plataforma Estudante Insular”, e acusa os dois executivos de terem criado uma “falsa ilusão” ao afirmarem publicamente que a nova portaria estaria suspensa até 31 de Março. “O que suspenderam, foi a apresentação de declaração de não existência de dívidas ao Estado, o resto está em vigor, e mais uma vez, traíram e engaram os estudantes e todos os madeirenses”, salienta a deputada.