Imagino que possa tornar-se aborrecido estar sempre a ouvir falar do mesmo, mas em face do que tem sido a postura de quem decide, que responde com tiques de falta de educação (ou silêncio) a tudo quanto se levanta fundamentadamente contra essas decisões, não posso deixar de voltar ao tema.

Já estarão a imaginar do que vou falar e sim, confirmo, será novamente sobre a taxa turística, começando por recordar que esta nasce sem sequer constar do programa eleitoral do à época candidato a Presidente da CMF mas que, passado tão pouco tempo, é tão importante que vai passar para o dobro!

O aumento, que nos foi apresentado através de um documento que só espero não tenha sido efetuado por ninguém da minha área de formação de tão fraco que é, esquece desse pormenorzito que deve sustentar qualquer análise económica: - o futuro. E, para ajudar, argumenta que se aumenta a dita taxa em 100% para conter a crescente pressão turística, constatação que em parte nenhuma do documento se consubstancia.

Dando de barato que existe a tal pressão e que esta não se deve a um conjunto alargado de decisões erradas tomadas por parte dos governantes ou, igualmente mau, por um número ainda maior de omissões, que mal pergunte, quem é que licenciou estes hotéis e unidades de alojamento todas, em alguns casos ultrapassando planos de pormenor ou até mesmo os limites legais estabelecidos?

Podem dizer o que quiserem que só existe uma razão para agora estar a aumentar um monstro que nunca devia ter nascido: - necessidade de mais receita, desta vez a cobrar a quem não vota. Tudo o resto, para não gastar muitos caracteres a explicar, resume-se a um conjunto de balelas.

O mais preocupante disto, para além de ter de constatar que alguém alterou a proibição que existia de tributar duplamente os cidadãos e as empresas sem avisar, é que nunca as câmaras municipais ganharam tanto dinheiro, isto tendo presente o preço a que hoje se constroem e vendem imóveis, em IMI’s, IMT’s e toda a mixórdia interminável de formas de saque aos cidadãos que o legislador foi criando para continuar a fazer engordar o porco para a festa. Leia-se “festa” como “eleições”, se faz favor, para isto ficar absolutamente claro quanto ao fim último a que tudo isto se destina.

Mesmo assim, os disparates são tantos que há que ir buscar mais uns milhões de euros com esta taxa, a pessoas que para além das outras taxas todas que já pagam em tudo o que consomem, levam ainda com a taxa do rent-a-car, a taxa da levada e a taxa do miradouro. Quase 300€, numa estadia de uma semana, fora o IVA, claro está!

E quais são os disparates? Eles estão aí, à vista de todos! Obras de fachada sem qualquer interesse; equipas sobrelotadas de gente, do quadro e assessores, que devem ser para aí o dobro dos que efetivamente seriam necessários para pôr o sistema a funcionar; festivais “culturais” sem categoria, e/ou; eventos desportivos sem interesse. De tudo temos, para tudo temos de ir buscar fundos para financiar, que esta máquina o que não pode é parar.

Ao mesmo tempo, tudo funciona pior e a burocracia não pára de aumentar. Licenciar uma casa leva mais de um ano, com tanto projeto temos de apresentar. E regulamentos a que temos de obedecer! E ai de quem reclame que ainda leva com um veto de gaveta em cima para não se armar em esperto!

Nada disto interessa, no entanto, que só os fracos recuam nas suas decisões e ouvem argumentos que justificam reverter decisões. Os fortes são muita espertos e já sabem tudo!