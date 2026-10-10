Fiscalização a 20 operadores turísticos na Madeira detecta irregularidades

A Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (AT-RAM) detectou irregularidades fiscais em cerca de duas dezenas de operadores turísticos, numa acção de fiscalização realizada no final de Julho, que abrangeu actividades marítimas, passeios de bicicleta, circuitos de autocarro e percursos de levadas.

A operação, denominada ‘Acção Rota Turística’, envolveu três equipas de inspectores e integrou o Plano Regional de Actividades da Inspecção Tributária para 2025.

Entre as irregularidades identificadas no terreno estão a falta de declaração de início de actividade por parte de prestadores de serviços, a aplicação indevida da taxa reduzida do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em passeios turísticos e a falta de emissão de factura-recibo na data do pagamento, quando este ocorre antes da realização do serviço.

Na sequência da operação, a AT-RAM vai efectuar diligências para verificar se os contribuintes fiscalizados cumprem as respectivas obrigações fiscais. Nos casos em que sejam identificados riscos de incumprimento, poderão ser desencadeados novos procedimentos inspectivos.

A autoridade tributária recorda que os prestadores de serviços devem declarar o início de actividade antes de começarem a operar, emitir factura-recibo no momento do pagamento, quando este antecede a realização do passeio, e aplicar a taxa normal de IVA aos passeios e circuitos turísticos.

Com estas acções, a AT-RAM pretende “incentivar o cumprimento voluntário, dissuadindo eventuais práticas de incumprimento”, bem como recolher informação que permita avaliar os riscos fiscais e seleccionar futuras operações de fiscalização.