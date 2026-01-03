Seguro acompanha "com muita preocupação" situação no país

O candidato presidencial António José Seguro disse hoje acompanhar "com muita preocupação" a situação na Venezuela, país alvo de uma intervenção militar dos Estados Unidos, onde vivem cerca de 500 mil portugueses.

"Eu estou a acompanhar desde muito cedo, com muita preocupação, o que está a acontecer na Venezuela. Nós temos cerca de meio milhão de portugueses a viver na Venezuela, e estou preocupado com essa situação", disse hoje durante uma ação de campanha no Mercado Municipal de Castelo Branco.

Numa atualização da sua posição feita após obter mais informações, já na Praça do Município da Covilhã (também distrito de Castelo Branco), cerca do meio dia, António José Seguro condenou a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, considerando-a uma "violação clara do Direito Internacional e da Carta das Nações Unidas".

"Na posse de mais informações, quero dizer com muita clareza que o que se passou hoje na Venezuela é uma violação clara do Direito Internacional e da Carta das Nações Unidas", disse hoje aos jornalistas na Covilhã após uma ação de campanha com jovens num café.

António José Seguro considerou que "esta ação do Presidente [dos Estados Unidos, Donald] Trump não teve nada a ver com o amor à liberdade ou com a defesa da democracia".

Referindo que teve já oportunidade de falar com o mandatário da sua candidatura na Venezuela, Jany Moreira, que está em Caracas, António José Seguro afirmou que lhe foi transmitida uma "situação muito calma", sem pessoas na rua.

"Também faço um apelo à comunidade internacional, para que encontre todas as condições para repor o Direito Internacional e o respeito pela Carta das Nações Unidas", referiu.

Sobre qual deve ser a posição do Governo português, o candidato presidencial reiterou que a sua "grande preocupação é que todos, em particular o Governo português, ajudem a que a situação que os portugueses que vivem na Venezuela possa ser uma situação de tranquilidade e de sossego o mais rapidamente possível".

"Mas volto a insistir: a minha grande preocupação, que estou a acompanhar a par e passo, é com os portugueses que vivem na Venezuela, cerca de meio milhão de portugueses", reiterou, após ter transmitido a mesma ideia em Castelo Branco.

Em Castelo Branco, o candidato apoiado pelo PS tinha dito que estava a aguardar "que as autoridades portuguesas se pronunciem sobre, verdadeiramente, o que é que aconteceu e qual é a posição que têm", e que iria falar sobre o assunto ao longo do dia.

Para o candidato presidencial, "as relações entre os Estados devem ser pautadas pelo respeito, pela soberania e pela afirmação do princípio do Direito Internacional", tinha já referido.

O Governo da Venezuela denunciou hoje uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos da América, após explosões na capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Entretanto, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país, após os Estados Unidos terem realizado um "ataque em grande escala" no país.

É desconhecido, para já, o paradeiro de Nicolás Maduro.