Zelensky diz que adesão à UE integra garantias de segurança da Ucrânia

O Presidente ucraniano afirmou hoje que a entrada da Ucrânia na União Europeia integra as garantias de segurança procuradas por Kiev, no quadro dos esforços internacionais para pôr fim à agressão militar russa.

Numa mensagem publicada na rede social X após uma conversa com o Presidente do Chipre, Nikos Christodoulides, Volodymyr Zelensky sublinhou que "a adesão da Ucrânia à UE é uma das garantias de segurança".

"Da nossa parte, faremos o que for necessário", referiu.

Zelensky abordou com o seu homólogo cipriota, no dia em que o Chipre assumiu a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, os mais recentes desenvolvimentos dos esforços diplomáticos da Ucrânia e dos Estados Unidos, depois de no domingo passado o chefe de Estado ucraniano se ter reunido durante três horas, na Florida, com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"O trabalho para alcançar a paz ocupa praticamente as 24 horas. Não pode haver pausas", afirmou Zelensky, agradecendo ainda ao Chipre e aos cipriotas o apoio à causa ucraniana face à invasão russa.