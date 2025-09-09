Na Raimundo Ramos a tecnologia cabe no seu orçamento

Na Raimundo Ramos pode encontrar a televisão dos seus sonhos sem rebentar com o orçamento. Por estes dias, a Hisense 55U6NQ, mini LED UHD 4K, está com um desconto de quase 100 euros, para que possa ter qualidade de imagem a um preço bombástico.

Com um ecrã de 55 polegadas (123 cm de largura), esta Smart TV garante imagens nítidas e detalhadas. A tecnologia ‘Dolby Vision’ e ‘HDR10’ restaura os detalhes nas áreas mais escuras e brilhantes, proporcionando um contraste que se destaca dos restantes ecrãs à venda no mercado.

Além do mais, vem equipado com Wi-Fi, Bluetooth, 3 entradas HDMI e 2 USB, o que lhe permite ligar todos os seus dispositivos e aceder rapidamente às suas aplicações favoritas.

Aproveite esta promoção exclusiva. Mas atenção. Está disponível até rutura de stock. Passe na Raimundo Ramos e garanta já a sua.

