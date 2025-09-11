Mano a Mano e Orquestra de Jazz do Funchal tocam em Lisboa
O jazz madeirense ganha destaque nas Festas na Rua com o encontro entre Mano a Mano, dupla de guitarristas e irmãos Bruno e André Santos, e a Orquestra de Jazz do Funchal, num concerto que revisita dez anos de carreira e cinco discos da dupla, ao som de arranjos de Big Band
Lisboa está a viver uma noite dedicada ao jazz madeirense. A Orquestra de Jazz do Funchal subiu pela primeira vez a palco fora da ilha, unindo forças com a dupla Mano a Mano - dos irmãos guitarristas Bruno e André Santos - num concerto gratuito que decorre, esta quarta-feira, no Jardim do Palácio da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica.
O espetáculo integrado nas Festas na Rua - e que começou às 19h00 - oferece uma viagem musical pelo repertório dos últimos dez anos da dupla Mano a Mano - e de cinco discos - agora com arranjos para Big Band.
A colaboração entre a orquestra e os músicos portugueses resulta, assim, numa experiência sonora única, marcada pela criatividade do jazz contemporâneo, repetindo a estreia desta sinergia que se proporcionou há um ano, no Festival de Jazz do Funchal.
Este concerto conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e da Direcção Regional da Cultura, assim como da Lisboa Cultura, e abre portas à promoção da música madeirense fora do arquipélago.