Como desactivar o mapa do Instagram

A rede social Instagram atualizou, esta quarta-feira, a sua plataforma, introduzindo novas funções para “ajudar a ligação com amigos”. Uma destas funções é um mapa, que possibilita descobrir novas publicações a partir da localização dos amigos, que tem levantado várias questões sobre a privacidade dos utilizadores.

O Instagram Map foi lançado nos Estados Unidos da América esta semana, e terá disponibilidade global em breve. Embora o Instagram garanta que a partilha de localização está desactivada por predefinição, ensinamos neste ‘Explicador’ a aceder e restringir esta opção.

A 6 de Agosto, o Instagram introduziu três novas funções, para “ajudar o utilizador a ligar-se aos seus amigos no Instagram”, segundo um artigo publicado no blog da própria rede social. “As pessoas usam sempre o Instagram para partilhar o que estão a fazer e quem são. Agora, com os reposts, o mapa e o separador ‘Amigos’ no Reels, ficou mais fácil manterem contacto por meio do conteúdo que você estão a gostar no Instagram”, lê-se no artigo, parafraseado do Português do Brasil.

Como mencionado acima, as novas funções passam por uma ferramenta de republicação de reels, publicações (posts) e stories, o Instagram Map, e o separador ‘Amigos’ no Reels. É o Instagram Map que, desde a actualização da aplicação móvel da rede social da Meta, tem levantado algumas questões quanto à privacidade dos utilizadores.

“A partilha de localização está desactivada a menos que o utilizador opte por activá-la”, garante o Instagram. Caso activada, a partilha de localização pode ser personalizada. É o utilizador que escolhe com quem partilha a localização, com amigos (seguidores que o utilizador segue de volta), Amigos Próximos, ou apenas amigos seleccionados. É também possível optar por partilhar a localização com ninguém, desactivando esta função.

Segundo a rede social, é possível optar por não partilhar a localização em locais específicos ou com pessoas específicas. Se estiver activa esta função, a localização é actualizada sempre que a app estiver aberta, ou for retomada no caso de estar a funcionar em segundo plano. O Instagram reitera que a função pode ser desactivada “a qualquer momento”.

Os pais ou responsáveis com a configuração de supervisão definida para o adolescente, têm controlo sobre a experiência de partilha de localização. O utilizador responsável recebe uma notificação se o adolescente começar a partilhar a sua localização, e pode decidir se este tem acesso à partilha de localização no mapa e ver com quem essa localização está a ser partilhada.

Independentemente de esta opção estar activa ou não, o utilizador pode usar o mapa para explorar conteúdos com base na localização. Qualquer conteúdo com uma localização marcada pode aparecer no mapa, incluindo reels, posts, e stories de pessoas que o utilizador segue, disponíveis por 24 horas depois de publicados.

Vários utilizadores, nos EUA, ficaram surpreendidos esta semana ao ver a sua localização partilhada, mas trata-se da questão acima referida, a identificação de locais anteriormente marcados em publicações. A controvérsia motivou, inclusive, uma clarificação por parte do responsável do Instagram, Adam Mosseri. Por outro lado, o Instagram já informou, também, que guardará a informação relacionada com a localização até 72 horas.

Desactivar o Instagram Map

O novo Instagram Map encontra-se na caixa de mensagens privadas, no canto superior direito da aplicação. Aparecerá na barra superior, junto às ‘notas’, com um ícone de um globo terrestre. Ao clicar nesse ícone, aparecerá uma nota que dirá “Junte-se aos seus amigos no mapa”. Depois de carregar ‘seguinte’, aparecerá nova nota que questiona “Quem pode ver a sua localização”, onde pode optar por partilhar a localização com amigos, amigos próximos, só determinadas pessoas, ou ninguém.

Se o utilizador optar por partilhar a localização e, mais tarde, quiser desactivar a função, é possível fazê-lo ao aceder novamente ao ícone do Instagram Map, nas mensagens privadas, seleccionar o ícone de definições no topo direito do ecrã, e aparecerá de novo a caixa que pergunta “Quem pode ver a sua localização”, podendo seleccionar ‘ninguém’.

Para não aparecer no Instagram Map por completo, é também necessário deixar de marcar lugares em reels, posts e também em stories. O utilizador pode sempre dar o passo extra de não permitir que o Instagram recolha dados relacionados com a localização, desactivando essa opção nas definições de privacidade do próprio smartphone.