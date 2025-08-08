Homem atingido por disparo de pistola de ar comprimido na Camacha

Um homem de 37 anos ficou ferido na noite de ontem, na sequência de um disparo no Bairro da Nogueira, na Camacha.

Segundo foi possível apurar, o homem foi atingido por um tiro disparado por uma pistola de ar comprimido e sofreu ferimentos na zona do pescoço.

Para o local foi mobilizada a Polícia de Segurança Pública, assim como os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que assistiram a vítima e asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Quanto ao agressor foi detido pela polícia, que também apreendeu a arma.