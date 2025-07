Ministro das Finanças da Irlanda reeleito presidente do Eurogrupo

O ministro das Finanças da Irlanda e atual presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, foi hoje reeleito líder do fórum informal dos governantes da moeda única, após os outros dois concorrentes se terem retirado da 'corrida'.

"O Eurogrupo elegeu hoje, por consenso, Paschal Donohoe, ministro das Finanças da Irlanda, como seu presidente para um terceiro mandato. O seu novo mandato, com a duração de dois anos e meio, terá início em 13 de julho de 2025", indica em comunicado o fórum informal dos ministros do euro.

Citado na nota, Paschal Donohoe reage: "Tem sido uma grande honra e privilégio exercer o cargo de presidente do Eurogrupo desde 2020. Estou muito grato aos meus colegas ministros pela confiança que depositaram em mim para continuar a liderar o nosso importante trabalho durante um terceiro mandato".

O consenso foi alcançado na reunião do Eurogrupo, em Bruxelas, sendo que logo no arranque dos trabalhos os outros dois concorrentes -- os ministros da Economia, Comércio e Empresas de Espanha, Carlos Cuerpo, e o ministro das Finanças da Lituânia, Rimantas Sadzius -- retiraram a sua candidatura.

Assim, apenas foi apreciado nesta reunião do fórum informal dos governantes da moeda única o nome do ministro das Finanças da Irlanda e atual líder, Paschal Donohoe.

"Nós entendemos que o atual presidente do Eurogrupo reúne todas as condições para se manter nas funções, para ser reeleito, e daí o apoio de Portugal ao Paschal Donohoe", disse o ministro português das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, falando à imprensa portuguesa em Bruxelas antes do arranque da reunião do Eurogrupo.

Como a Lusa já havia noticiado, o Governo português apoiou o ministro irlandês das Finanças, Paschal Donohoe, na sua recandidatura à liderança do Eurogrupo, cargo que ocupa desde 2020.

O Eurogrupo é o organismo informal que junta os ministros da área do euro para debater assuntos relacionados com a moeda única.

Depois de eleito, o presidente é responsável por presidir às reuniões do Eurogrupo e estabelecer as ordens do dia dessas reuniões, elaborar o programa de trabalho a longo prazo e representar o Eurogrupo nas instâncias internacionais.

Desde julho de 2020 que o cargo é ocupado pelo ministro irlandês da tutela, Paschal Donohoe, que foi reeleito em dezembro de 2022.

Paschal Donohoe sucedeu no cargo ao antigo ministro das Finanças português e atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que foi presidente do Eurogrupo entre janeiro de 2018 e julho de 2020.

O Eurogrupo foi criado em 1997.

Qualquer ministro em funções com responsabilidade pelas Finanças de um Estado-membro da zona euro pode ser eleito presidente do Eurogrupo.