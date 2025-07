Calor excessivo terá morto centenas

Bom dia. Essa é uma das notícias do dia dos jornais nacionais, que se publicam nesta segunda-feira, 7 de Julho de 2025.

No Correio da Manhã:

- "Calor excessivo mata 227 em 4 dias"

- "Dados registados entre 30 de junho e 3 de julho"

- "Saída de Gyokeres presa por 5 milhões"

- "Benfica. Fasquia para resgatar Félix está nos 45 milhões"

- "Exclusividade de Luís Montenegro passada a pente fino"

- "Tráfego de aviões na zona de Lisboa. Mais de mil voos noturnos em 14 dias"

No Diário de Notícias:

- "Comissão para a igualdade acusa PGR de discriminar mulheres"

- "Euro 2025. Seleção feminina joga a vida contra Itália e tenta quebrar tabu de 25 anos"

- "5% do PIB em Defesa. Podcast soberania"

- "´E impossível em democracia avançar com compromissos desta grandeza sem mobilização nacional´"

- "Prevenção. Mortes de jovens condutores sobem 48% em dois anos"

- "Faixa de Gaza. Netanyahu bão cede e confia no apoio de Trump"

- "Espanha. Feijoo descarta cordão sanitário ao Vox"

- "Media. Site do DN bate recorde com 2,8 milhões de eleitores"

No Público:

- "Número de freguesias que vão a votos em plenário de eleitores dispara 68%. São todas autarquias com 150 ou menos votantes e as que entraram de novo estão situadas no interior"

- "Associação. Mulheres muçulmanas juntam-se para promover inclusão"

- "Estados Unidos. Cheias no Texas provocaram, pelo menos, 70 mortes"

- "Opinião. Investir na natureza é oportunidade que EU não pode perder. Texto de Ursula von der Leyen e de Jessika Roswall"

- "Timothée Parrique. 'Em décadas, vamos esquecer a obsessão com o crescimento'"

- "FC Porto. Francesco Farioli, um treinador à procura da sintonia"

- "Assembleia da República. Há 28 deputados eleitos há dois meses que são candidatos autárquicos: 21 são do Chega"

- "Investigação clínica. Ninguém lhe liga, mas no Minho trabalha-se para ter uma vacina contra a candidíase"

No Jornal de Notícias:

- "Aumentam as trabalhadoras domésticas legalizadas mas reformas geram alarme"

- "FC Porto. Farioli com cláusula de 15 milhões"

- "Viseu. Preso por filmar e abusar de prima de dois anos"

- "GNR. Amnistia papal livra militar alcoolizado de suspensão"

- "Saúde. Patrões e Estado negam direito de faltar a mulheres com endometriose"

- "Porto. Ajudar sem olhar à cor ou à nacionalidade"

- "Autárquicas. Veterano da política e investigadora marcam duelo em Bragança"

- "Feira. Incêndio em Arrifana deixa quatro pessoas sem casa"

No Negócios:

- "Só a imigração fez subir mão de obra"

- "Após apagão, Vodafone vai investir em baterias e geradores"

- "Nova afastada de projeto do PRR por conflito de interesses mas plano mantém-se"

- "Os eleitos, as birras e os ódios de estimação de Trump"

- "Aviação quer Justiça a recuperar o empréstimo concedido à TAP"

- "Imobiliário. Escalada do preço das casas bate subidas no Leste europeu"

- "Investidor privado. Bolsa ainda tem espaço para dançar, mas a ritmo mais lento"

- "José Santos. Presidente do Turismo do Alentejo e do Ribatejo. 'Não tenho uma atitude diabolizante contra projetos' como a mina da Lagoa Salgada"

No Jornal Económico:

- "China investe contra 'brandy' europeu"

- "Lula da Silva tenta consolidar BRICS como alternativa ao G7 e ao Ocidente"

- "Musk volta a desafiar Trump e cria Partido América"

- "Diretor-geral da easyjet para Portugal. José Lopes. 'Taxas da aviação devem ser reinvestidas para descarbonizar"

- "David Carvalho. 'Temos práticas de agricultura regenerativa para conseguir equilíbrio'"

- "Mello RDC e Iberis põem 30 milhões na distribuição de gás natural"

- "Só 4% das grandes empresas cumpre com os prazos em Portugal"

- "Portugal está cada vez mais longe de crescer 2% este ano"

- "Marcelo considera 'imparável' cooperação entre Portugal e Cabo Verde"

No Record:

- "Arsenal sobe. Sporting resista"

- "Gunners oferecem 65 Milhões de euros + 15 [por Gyiokeres"

- "Percentagem de Félix em cima da mesa"

- "Águias podem avançar para compra de parte do passe"

- "FC Porto. Francisco Farioli oficial até 2027 com cláusula de 15 milhões de euros"

- "[Sporting] Kochorashvili apresentado. ´Todos me receberam como um irmão"

No A Bola:

- "Gyokeres a Euro5 milhões do Arsenal. Ingleses oferecem Euro65+15M mas terão que chegar aos Euro70+10M para convencer o Sporting"

- "Luis Suárez no topo da lista para reforçar o ataque"

- "Vagiannidis avança esta semana"

- "Viagem pela carreira de Rui Borges, que hoje faz 44 anos"

- "'Receberam-se muito bem, como se fosse um irmão ou um filho'. Kochorashvili e os primeiros dias como leão"

- "Benfica. Bruno Laje é trunfo na 'operação' João Félix"

- "FC Porto. 'Trabalho é a chave de tudo'. Francesco Farioli foi oficializado e já fala à dragão"

- "Dominic Prpic, central croata, chega hoje ao Porto"

- "Europeu feminino. Portugal-Itália. 'Vamos tentar honrar o Diogo'. Francisco Neto"

E no O Jogo:

- "FC Porto. 'Mentalidade e espírito de luta'. Confirmado como treinador dos dragões, Francesco Farioli revelou princípios 'inegociáveis' para chegar ao título"

- "Pretende 'futebol corajoso'. Promoveu alterações no Olival. Cláusula é de 15MEuro. Luxo na equipa técnica feito"

- "Prpic chega hoje para exames e assinar por cinco épocas"

- "Sporting. Cinco milhões separam Gyokeres dos 'Gunners'"

- "Kochorashvili assinou até 2030. 'Fui recebido como um irmão ou um filho'"

- "Benfica. Félix na Supertaça é hipótese. Rui Costa avalia empréstimo ou compra definitiva"

- "Kokçu deseja sair mas sem conflitos"

- "Braga. Lagerbielke entre os 32 no estágio. Central sueco por oficializar seguiu para a Áustria"

- "V. Guimarães. Charles fica para ser titular. Guardião sobe na hierarquia com saída de Varela"

- "Entrevista. 'Jogador português é incomportável'. Pedro Martins, técnico do Al Gharafa, diz que Catar não é a Arábia"