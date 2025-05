É de dentro para fora!

Há frases que nos atravessam como flechas certeiras. Esta, da autoria de Marshall Rosenberg, não só atravessa, como escancara portas:

“Todos pagamos caro quando os outros reagem aos nossos valores e necessidades não pelo desejo de contribuir do fundo do coração mas por medo, culpa ou vergonha.”

Pagamos todos, sim. E o preço nem sempre se vê à primeira vista. Está nas relações pouco ou nada saudáveis, na ansiedade, no medo e no terror que cresce nos corpos pequenos, nos corpos mais vulneráveis, no silêncio magoado de quem aprendeu que expressar-se pode ser perigoso ou que não vale a pena. Está na forma como educamos. Ou pensamos que educamos.

Transformar mentalidades demora. Leva tempo. Exige coragem. É desconfortável. Porque implica olhar para dentro e questionar o que sempre nos disseram ser certo. Mas... e se for urgente (é!!)? E se estiver mesmo na hora de refletirmos com honestidade radical: quem estamos a ser para as nossas crianças?

“Quer fazer algo para promover a paz no mundo?

Vá para casa e ame a sua família.”

Madre Teresa de Calcutá, in ‘Gurus de Palmo e Meio’

É fácil exigir um mundo de paz (sobretudo nas redes sociais!). Difícil, para muitos, é reconhecer que o nutrem, diariamente, com pequenas sementes de violência. Gritando. Ameaçando. Ignorando. Assobiando para o lado! Usando o medo como ferramenta, o amor como moeda de troca e chamando-lhe, orgulhosamente: “educação”. Basta!!

Educar não é nada disto! Não é dar ordens, ou corrigir comportamentos “errados”. Educar é viver lado a lado. É conectar antes de corrigir. É ser presente. É lembrar que os olhos que nos observam aprendem muito mais com os nossos gestos do que com os nossos discursos. Pode parecer um paradoxo, mas a verdadeira educação acontece nos momentos em que não estamos a educar. Acontece no exemplo, na presença, na empatia, na escuta.

E é por isso que a vivência da (re)parentalidade generativa não é uma moda. É uma resposta urgente! Assenta na ciência: neurociência, neurolinguística (que tem vindo a ser confirmada pela ciência!), epigenética, na Teoria Polivagal e da vinculação. É uma forma de vida que desperta e transforma não só a consciência dos pais, como transforma famílias inteiras, comunidades inteiras. É um olhar intencional, curioso, que vê para lá do comportamento e pergunta: o que é que esta criança está a tentar dizer com aquilo que faz (ou não faz e deveria fazer)?

A alternativa é uma educação onde quem educa também se educa. Que aprende a distinguir o que percepciona e sente, do que se passa. Onde se conhece por dentro, para cuidar melhor por fora. A verdadeira mudança começa na consciência de quem guia. E é por isso que a prática diária da parentalidade generativa, surge como uma oportunidade única para mudar a perspectiva da educação do medo, para o amor.

Vivemos num tempo em que a ciência se junta finalmente, ao coração. Os estudos revelam hoje – sobre o vínculo, a autorregulação emocional, a comunicação consciente – o que muitos pais já sentem intuitivamente: sem conexão, não há relação! Sem relação, não há aprendizagem. Só obediência. Medo. Distância.

Foto Katharina Roehler/unsplash

E ainda assim, tantos de nós fomos educados a acreditar (nos princípios do bullying e da violência doméstica!) que “quem ama, castiga”, que é preciso “mostrar quem manda”, que “só assim é que eles aprendem”. Mas será que aprendem? Ou apenas se adaptam (aqueles que não sucumbem)? A que custo?

Viver a parentalidade generativa é escolher o amor como ponto de partida. É estar disposto a rever padrões, a quebrar ciclos, a crescer com os filhos, ao lado deles. É aceitar que o nosso maior poder não está em mandar, mas em mediar. Em investigar as necessidades. Deles (e nossas!). A acolher. Em proteger sem sufocar. Apoiar sem dominar. E, no final do dia, talvez esta seja a parte mais difícil de aceitar: educar exige, antes de mais nada, uma viagem para dentro. E só depois se pode transformar verdadeiramente o mundo à nossa volta. Começando na sala, na cozinha, na hora de deitar, nos pequenos momentos diários. O foco muda da educação para a relação.

Educar com base na autoestima (a que permite a cada criança saber que, mesmo quando falha, continua a merecer amor, continua a merecer pertencer - um chão seguro que se constrói em casa), no respeito pela integridade, na igual dignidade e valor, na responsabilidade pessoal e na conexão emocional não evita os desafios da vida. Mas oferece ferramentas preciosas. Dá abrigo. Dá estrutura para que os nossos filhos não fiquem acorrentados ao que os magoa e assim, aprendam a erguer-se com clareza e resiliência.

A parentalidade generativa não é sobre perfeição. Não é sobre nunca errar. É sobre vivermos presentes, consciente, abertos a melhorar. Um bocadinho, todos os dias. É sobre cultivar relações saudáveis num processo vivo, imprevisível, cheio de altos e baixos, como é o crescimento, como é a vida.

Quer queiramos, quer não, a forma como falamos com os nossos filhos molda as vozes que um dia os vão habitar. As nossas palavras instalam-se no inconsciente dos cérebros (ainda) imaturos, e tornam-se crenças. Tornam-se a forma como eles se vão ver, amar, respeitar, ou não. Tornam-se profecias autorealizáveis. Para o bem. E para o mal.

Então, que essa voz interior, moldada com o eco das nossas atitudes, seja firme, mas terna. Clara, mas amorosa. Que seja uma voz responsável, consciente, que os ajude a conhecerem-se, a escolherem melhor, a confiarem em si próprios e nos outros.

E agora, se cada um de nós pedisse aos filhos para ler os seus diários, e eles consentissem… será que estaríamos mesmo prontos para ler o que lá encontraríamos?...

P.S. Em Portugal, 400 mil famílias vivem a parentalidade a solo. 9 em cada 10 são lideradas por mães que trabalham, em média, 98 horas por semana - entre o trabalho fora, as tarefas domésticas, a gestão escolar e o apoio diário aos filhos (se forem portadores de deficiência, a exigência dispara!). Cuidar de quem cuida é urgente! Horários justos. Habitação acessível e digna. Uma aldeia inteira para educar cada criança.