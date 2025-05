Recorde de aposentações. Esta é a manchete do DIÁRIO deste sábado. Os quadros das empresas e serviços públicos da Madeira vão perder mais de 300 funcionários neste primeiro semestre. O valor médio das pensões é também o mais elevado de sempre.

Paroquianos revoltados. É outra das notícias em destaque. As coroas de ouro das saloias não saíram à rua no cortejo do Espírito Santo, no Porto Moniz. Silêncio do padre adensa as suspeitas dos fiéis e o mistério sobre o paradeiro dos bens. PSP já teve de intervir para serenar os ânimos.

Atum escasseia. Foram descarregadas em lota 7,8 toneladas deste peixe nos primeiros três meses de 2025, a quantidade mais baixa dos últimos 38 anos.

Bispo madeirense feliz com Leão XIV. José de Ornelas confidenciou ao DIÁRIO que já tinha convidado Robert Prevost para ir a Fátima. Espera agora a visita do Papa. Historiador vê no novo Sumo Pontífice um homem preparado e consciente dos desafios. Para ler nesta edição.

Cardiopatias e cancros em 46% das mortes é outra das notícias para ler nesta edição.