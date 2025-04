PS-Madeira "mobilizado e coeso" para as diferentes Eleições

A Comissão Regional do PS-Madeira esteve reunida, esta tarde, num encontro que serviu, acima de tudo, para reforçar a mobilização do Partido para os desafios eleitorais que se avizinham.

Teremos eleições legislativas nacionais e eleições autárquicas e é muito importante que o Partido esteja mobilizado e coeso em torno destes desafios Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira

Começando pelas eleições Legislativas do próximo dia 18 de Maio, Paulo Cafôfo destacou que a candidatura socialista, que é encabeçada por Emanuel Câmara, tem como propósito a defesa da Madeira e dos madeirenses. "O que vai estar em causa é que deputados os madeirenses querem na Assembleia da República”, sustentou o presidente do PS, dando conta de que "há importantes dossiês e questões a resolver que interferem diretamente na vida de cada um de nós aqui na Região".

Destacando o percurso de Emanuel Câmara e a sua "atitude guerreira de defender o povo acima de qualquer interesse", Paulo Cafôfo salientou que quer o cabeça de lista, quer os restantes candidatos "são as pessoas certas para, nesta altura conturbada da vida regional e nacional, defender os madeirenses".

Por outro lado, o líder socialista evidenciou a importância do poder autárquico, sublinhando que "quem resolve os pequenos problemas – que na verdade são grandes problemas para as pessoas – são os presidentes de câmara e de juntas de freguesia".

Paulo Cafôfo realçou ainda a marca que o PS tem no poder local, referindo que onde os socialistas governam as pessoas vivem melhor, e relevou os projetos ambiciosos que o Partido tem, nestes e noutros concelhos, com pessoas e ideias que, espera, possam merecer a confiança da população.