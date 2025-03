O dilema da procrastinação

Procrastinar é a arte de deixar para depois, de adiar sem motivo válido algo que está pendente, sendo frequentemente confundido com preguiça. É um padrão comportamental que afecta pessoas menos focadas ou menos determinadas, que acaba por penalizar sobretudo os próprios.

Os procrastinadores ‘enganam-se’ arranjando formas para não cumprir intencionalmente tarefas que precisam ser feitas, que geralmente dependem exclusivamente de si e que se apresentam como menos agradáveis. Deste empurrar contínuo resulta não só a não resolução do que está por fazer, como também sentimentos negativos, como stress, culpa e vergonha.

Na base do procrastinar podem estar diferentes factores, como falta de motivação, o medo do fracasso, a ansiedade, o perfeccionismo, a desorganização ou até mesmo baixa energia.

Há casos em que a tarefa é desinteressante ou não recompensadora e o cérebro simplesmente não quer gastar energia com ela. Em outros, a recompensa não é automática, como o estudo ou o trabalho, e por isso são deixados para trás em troca de actividades com recompensas rápidas, como um jogo ou um passeio. A procrastinação acontece em coisas simples do dia-a-dia como despejar o lixo mas sobretudo em situações de maior complexidade e grandeza do que se apresenta pela frente. Há uma sensação de não saber por onde começar, e por isso não se começa.

Em alguns casos, o procrastinar é um momento pontual e esse são normalmente ultrapassados. Em determinadas situações torna-se um problema agravado com impactos na vida pessoal e profissional.

Enquanto o descanso é necessário para o corpo e a mente recuperarem energia e são positivos a curto, médio e a longo prazo, a procrastinação é um não fazer que não traz o descanso reparador associado. A tarefa pendente continua na cabeça e há um sentimento de culpa que não abandona.

Por ser tão frequente e ter um impacto muito grande na vida das pessoas, foram desenvolvidas algumas estratégias para ajudar a combater a procrastinação. A Técnica Pomodoro, criada no final dos anos 80 por Francesco Cirillo, consiste em dividir o trabalho em blocos de 25 minutos, que chamou de ‘pomodoros’, intercalados com pausas de 5 minutos que evitam a fadiga mental e promovem o foco. Após quatro ciclos segue-se uma pausa de 15 a 30 minutos.

A regra dos 2 minutos é uma outra técnica para evitar a procrastinação. Foi criada por David Allen, autor do livro ‘Getting Things Done’. Basicamente, se uma tarefa leva menos de dois minutos para ser feita, é para fazer na hora. Além de evitar a acumulação de pequenas tarefas que podem juntas gerar um problema maior, ajuda a criar o hábito de agir imediatamente que depois se pode ir aplicando em coisas mais demoradas e complexas.

Há também o Método dos Pequenos Passos, uma estratégia baseada na ideia de quebrar tarefas grandes em partes menores para torná-las mais fáceis e menos assustadoras. Além de evitar a procrastinação, ajuda a manter a motivação. A ideia é começar pelo mínimo possível, algo tão pequeno que pareça fácil de fazer e ir depois avançando gradualmente ao mesmo tempo que vai ganhando confiança. Aqui o essencial é começar e tem a vantagem de tornar o progresso visível.

O criar recompensas para manter a motivação é outra forma de combater a procrastinação. Primeiro define uma tarefa que é preciso fazer. Depois escolhe uma recompensa para depois de concluída a tarefa. A recompensa está condicionada ao cumprimento da actividade. Podem ser pequenas recompensas para pequenas tarefas e grandes recompensas para coisas maiores. Esta estratégia aumenta a motivação, faz a tarefa parecer menos difícil ou chata e contribui para criar um ciclo positivo de produtividade, que novamente vai contribuir para combater a tendência para procrastinar.

Qualquer que seja a estratégia, usada a solo ou conjugada, quando falamos de procrastinar, o mais importante é começar. Já.