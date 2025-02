Redes Sociais – On ou Off?’: “É importante saber desligar”

Discutir tema que impacta os cidadãos em geral: as Redes Sociais – são um On que abre portas para oportunidades ou um Off que nos prende a ciclo vicioso?

A influencer Cláudia Moniz e o psicólogo Nelson Carvalho abordam o tema no TEDxFunchal Salon, a decorrer no Centro Comercial Plaza Madeira, procurando escrutinar os prós e os contras deste universo digital.

As redes sociais são um trampolim para o sucesso ou um labirinto de distracção?

Cláudia Moniz foi a primeira oradora nesta conversa sobre o impacto do digital nas nossas vidas, em especial na vida dos jovens.

A influencer reconheceu que viemos uma era “em que as redes sociais estão sempre ligadas”. Pese embora use o Instagram como ferramenta de trabalho para a criação de conteúdos, assegura que sempre teve “muito cuidado com aquilo que partilhava e muito cuidado com aquilo que fotografava”.

Adverte para os riscos de se estar constantemente “on”, ou como referiu, “estar sempre disponível parece uma regra” para alertar o quão importante é “saber separar a vida pessoal da vida digital. Temos que encontrar o equilíbrio”, alertou.

Neste “mundo digital” reconhece que é importante “saber desligar”. A influencer deu o exemplo de ter tomado a opção de “deixar de controlar os ‘gostos’, controlar as estatísticas”, deixando assim de também “viver na ansiedade”.

Alertou para a importância de se impor limites desde cedo e identifica uma causa de risco: “A maioria dos jovens entram para o mundo digital já com a ideia do que é que podem colher”, concluiu.