A fragilidade na Madeira: um fesafio para o presente e o futuro da nossa sociedade

A Madeira, com cerca de 250 mil habitantes, enfrenta um desafio demográfico que não podemos ignorar: mais de 52 mil pessoas têm 65 anos ou mais, representando 21% da população. Este envelhecimento acelerado é acompanhado pelo aumento da fragilidade, uma condição de vulnerabilidade que afeta a autonomia e qualidade de vida das pessoas idosas, gerando impactos profundos para os doentes, as suas famílias e toda a sociedade. É imperativo que este tema esteja no centro das nossas preocupações e das nossas ações.

O Impacto da Fragilidade nos Doentes e Famílias Madeirenses

Na Madeira, a fragilidade traduz-se em limitações funcionais que dificultam atividades do quotidiano, como andar, cozinhar ou até mesmo cuidar da própria saúde. Para os doentes, estas dificuldades aumentam o risco de quedas, hospitalizações frequentes e dependência prolongada de terceiros.

Mas o impacto não termina aqui: as famílias madeirenses, muitas vezes sem recursos ou preparação, são forçadas a assumir o papel de cuidadores informais, enfrentando desgaste físico, emocional e financeiro.

Esta realidade representa um peso significativo para as famílias, que, ao cuidar de um idoso frágil, muitas vezes têm de abdicar de trabalho ou reduzir a sua atividade profissional. A pressão emocional é igualmente esmagadora, agravada pela escassez de recursos especializados ou de apoio domiciliário suficiente para responder à crescente procura.

A Fragilidade como Um Desafio

Enquanto comunidade insular, a Madeira enfrenta especificidades que agravam este problema. A dispersão geográfica e as limitações no acesso a serviços especializados em algumas zonas tornam mais difícil a gestão eficaz da fragilidade. Além disso, o aumento da esperança de vida exige um reforço nas respostas sociais e de saúde, sob pena de sobrecarregar os sistemas existentes.

A fragilidade deve ser vista como uma questão transversal, que afeta não só a saúde, mas também a economia e a coesão social. Estimativas indicam que, em Portugal, entre 300 mil e 450 mil pessoas vivem em estado de fragilidade. Se aplicarmos estas taxas à realidade madeirense, falamos de cerca de 6.500 a 9.500 pessoas fragilizadas na nossa região, o que representa um alerta para a necessidade de ações concretas e urgentes.

Pensar o Futuro: Prevenir e Intervir Hoje

Enquanto sociedade, devemos encarar a fragilidade como uma prioridade regional, projetando um futuro onde o envelhecimento seja sinónimo de qualidade de vida e não de dependência. Para isso, é crucial implementar estratégias que abranjam várias frentes:

1. Fortalecer a Prevenção

Investir na promoção de estilos de vida saudáveis, com foco no exercício físico, dieta mediterrânea e estímulo às conexões sociais. É preciso atuar antes do aparecimento da fragilidade.

2. Reforçar a Rede de Apoio Domiciliário

Expandir e qualificar os serviços de apoio domiciliário na Madeira, garantindo que todas as zonas da ilha, incluindo as mais remotas, têm acesso a cuidados adequados.

3. Educar e Capacitar Famílias e Profissionais

Disponibilizar formação para cuidadores informais e profissionais de saúde, de forma a melhorarem as suas competências na gestão da fragilidade.

4. Desenvolver Políticas Públicas Inovadoras

Criar incentivos fiscais ou subsídios para famílias que cuidam de idosos e investir em tecnologias de monitorização, como dispositivos que avaliem mobilidade e riscos em casa.

5. Promover o Envelhecimento Ativo

Implementar programas comunitários que integrem pessoas idosas em atividades sociais, culturais e desportivas, combatendo assim o isolamento e estimulando a autonomia.

Um Compromisso com o Presente e o Futuro

Enquanto região, a Madeira tem uma oportunidade única de ser pioneira na abordagem integrada à fragilidade, mostrando como uma comunidade coesa pode garantir que o envelhecimento seja vivido com dignidade e autonomia. Este é um desafio que não podemos adiar, porque projetar soluções para a fragilidade não é apenas cuidar dos nossos idosos; é cuidar do futuro de todos nós. O ponta pé de saída foi criado com a primeira Unidade do Doente Frágil do país!

O compromisso deve ser coletivo e transversal, envolvendo cidadãos, famílias, instituições para construir uma Madeira mais solidária e preparada para os desafios do envelhecimento.